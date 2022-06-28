Ekrem İmamoğlu'yla 3 dakikada İstanbul turu! Algı operasyonları çöktü
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu geçtiğimiz hafta göreve gelmesinin üçüncü yılı dolayısıyla “3 dakikada 3 yıl” cümlesiyle sosyal medyadan bir video paylaştı. İBB çalışmalarının anlatıldığı video hakkında vatandaşlar içeriğinin boş olduğuna ve bazı projelerin İBB AK Parti dönemi projesi olduğuna yönelik eleştirileri sosyal medyadan yaptı.
İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu ise bugün sosyal medya platformu Twitter'dan bir açıklama yaparak, "Metrolardan tutun diğer birçok İBB AK Parti döneminde yapılan projeyi kendileri yapmış gibi 1 haftadır gösterip durdular. Algı ve manipülasyon bitti. Şimdi sıra İstanbul'un gerçeklerinde. CHP'li İBB'nin 3 yılda İstanbul'u nereye götürdüğünü bugün 14.00'te sizlerle paylaşacağız" dedi.
İşte İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu'nun paylaştığı, İBB'nin 3 yılda İstanbul'u nereye götürdüğüne dair o videolu paylaşımın içeriği…
23 Haziran 2019'daki yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanlığına gelen Ekrem İmamoğlu geçen üç yıl içerisinde vatandaşları isyan noktasına getiren başarısızlıklarıyla gündem oldu.
İBB AK Parti döneminde yapılan birçok projeyi kendi yapmış gibi sunan İmamoğlu, neredeyse yeni projeler üretemedi, 'Bitireceğiz' dediği birçok projeyi bitiremedi. Özellikle toplu ulaşımı içinden çıkılmaz bir çileye dönüştüren İmamoğlu ve İBB yönetimine sosyal medyadan da tepki gösterildi, gösterilmeye de devam ediliyor.
"İBB AK PARTİ DÖNEMİNDE YAPILAN PROJEYİ KENDİLERİ YAPMIŞ GİBİ 1 HAFTADIR GÖSTERİP DURDULAR"
İmamoğlu geçtiğimiz hafta göreve gelmesinin üçüncü yılı dolayısıyla resmi Twitter hesabından "3 dakikada 3 yıl" cümlesiyle bir video paylaştı. Bu videoda tartışma konusu oldu. İBB çalışmalarının anlatıldığı video hakkında vatandaşlar içeriğinin boş olduğuna ve bazı projelerin İBB AK Parti dönemi projesi olduğuna yönelik eleştiriler sosyal medyadan yapıldı.
İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ise bugün sosyal medya platformu Twitter'dan bir açıklama yaparak, "Metrolardan tutun diğer birçok İBB AK Parti döneminde yapılan projeyi kendileri yapmış gibi 1 haftadır gösterip durdular. Algı ve manipülasyon bitti. Şimdi sıra İstanbul'un gerçeklerinde. CHP'li İBB'nin 3 yılda İstanbul'u nereye götürdüğünü bugün 14.00'te sizlerle paylaşacağız" dedi.
İBB 3 YILDA İSTANBUL'U NEREYE GÖTÜRDÜ? İŞTE KANITI…
İşte İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu'nun "Artık algı ve manipülasyonları tükendi. Şimdi sırada gerçekler var. İşte CHP'li İBB yönetimindeki İstanbul'un geride kalan 3 yılı…" diyerek paylaştığı, İBB'nin 3 yılda İstanbul'u nereye götürdüğüne dair o paylaşımın içeriği…
İmamoğlu'nun sözlerinden kesitlerin yer aldığı videolu içerikte, İstanbul'da yaşanan çevre kirliliğinden örnekler gösterildiği gibi var olan arıtma tesisi projelerini İmamoğlu'nun övünerek nasıl iptal ettiğini anlattığı kesitler de videoda yer alıyor. İstanbul'un kara teslim olduğu anların görüntülerine yer verilen videoda, İBB'nin başarısızlığına vurgu yapılıyor. Toplu ulaşımda yaşanan aksaklıklardan, arızalardan ve yolcuların arızalanan otobüsleri nasıl ittiklerine dair görüntüler de içerikte yerini alıyor. İBB tarafından durdurulan projelerden örnekler verilen videoda İstanbul'daki birçok sorundan kesitler paylaşılıyor. Videoda kısaca İstanbullunun İmamoğlu'nun yönetime geldiği günden bu yana yaşadığı çilesi ve kentin ne kaybettiği aktarılıyor.
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