Ekrem İmamoğlu’yla 3 dakikada İstanbul turu! Algı operasyonları çöktü

İmamoğlu'nun sözlerinden kesitlerin yer aldığı videolu içerikte, İstanbul'da yaşanan çevre kirliliğinden örnekler gösterildiği gibi var olan arıtma tesisi projelerini İmamoğlu'nun övünerek nasıl iptal ettiğini anlattığı kesitler de videoda yer alıyor. İstanbul'un kara teslim olduğu anların görüntülerine yer verilen videoda, İBB'nin başarısızlığına vurgu yapılıyor. Toplu ulaşımda yaşanan aksaklıklardan, arızalardan ve yolcuların arızalanan otobüsleri nasıl ittiklerine dair görüntüler de içerikte yerini alıyor. İBB tarafından durdurulan projelerden örnekler verilen videoda İstanbul'daki birçok sorundan kesitler paylaşılıyor. Videoda kısaca İstanbullunun İmamoğlu'nun yönetime geldiği günden bu yana yaşadığı çilesi ve kentin ne kaybettiği aktarılıyor.

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