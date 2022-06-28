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Anadolu Kartalı-2022 Eğitimi'nin ilk haftası tamamlandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.06.2022
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Anadolu Kartalı-2022 Eğitimi’nin ilk haftası tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı, Anadolu Kartalı-2022 Eğitimi’nin ilk haftasının tamamlandığını bildirdi. Akıncı TİHA, ilk sınır ötesi harekat görevinin ardından ilk kez uluslararası tatbikatta yer alarak uluslararası gözlemcilere sergiledi.

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