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Bolu Dağı Tünelinde heyelan! İstanbul yönü trafiğe kapatıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.06.2022 Güncelleme Tarihi: 28.06.2022
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Bolu Dağı Tünelinde heyelan! İstanbul yönü trafiğe kapatıldı

Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikameti, toprak kayması nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Bolu Valisi Erkan Kılıç, heyelan nedeniyle gerekli önlemlerin alındığını kaydetti.

Kentte sağanak gece boyunca etkisini sürdürdü. Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli'nin yaklaşık 200 metre dışında, İstanbul istikametine doğru yolun sağında toprak kayması meydana geldi.

Bölgede güvenlik önlemi alan ekipler, otoyolun İstanbul istikametini ulaşıma kapattı. Bu nedenle araçlar, İstanbul istikameti için Abant kavşağından D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesimine yönlendiriliyor.

Bolu Valisi Erkan Kılıç, AA muhabirine, heyelan nedeniyle gerekli önlemlerin alındığını kaydetti.

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