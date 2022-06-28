Bekçilik sınavı ne zaman, hangi illerde yapılacak? 3.250 bekçilik alımı ne zaman başlayacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sınava katılım gösterecek olan bekçi adayları gözünü Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Polis Akademisi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamalara çevirdi. Peki, Bekçilik sınavı ne zaman, hangi illerde yapılacak? 3.250 bekçilik alımı ne zaman başlayacak?