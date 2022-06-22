EGM sosyal medyadaki ’yangın’ oyununu grafiklerle ifşa etti! Altından yine FETÖ ve PKK çıktı: Yangın paylaşımlarının yüzde 60’ı bot hesaplardan çıktı

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerince, kanunların verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 724 esasına göre yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında; 21 Haziran 2022 tarihinde Muğla ili Marmaris ilçesinde meydana gelen orman yangını ile ilgili sosyal medya platformları üzerinden;