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EGM sosyal medyadaki 'yangın' oyununu grafiklerle ifşa etti! Altından yine FETÖ ve PKK çıktı: Yangın paylaşımlarının yüzde 60'ı bot hesaplardan çıktı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Muğla Marmaris'te çıkan gelen orman yangını ardından, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda, geçen gece 22 bin 787 farklı hesaptan atılan tweet'lerin % 60'ının bot hesaplar tarafından atıldığının altı çizildi. Bot hesaplar üzerinden atılan tweet'lerin % 63'ünün FETÖ iltisaklı, % 16'sının ise PKK iltisaklı olduğuna vurgu yapıldı.

Giriş Tarihi: 22.06.2022 20:36
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EGM sosyal medyadaki ’yangın’ oyununu grafiklerle ifşa etti! Altından yine FETÖ ve PKK çıktı: Yangın paylaşımlarının yüzde 60’ı bot hesaplardan çıktı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkarılan orman yangını ardından sosyal medya üzerinden provokasyon yapan hesapların yöneticisi kullanıcılarının tespit edildiğini açıkladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EGM sosyal medyadaki ’yangın’ oyununu grafiklerle ifşa etti! Altından yine FETÖ ve PKK çıktı: Yangın paylaşımlarının yüzde 60’ı bot hesaplardan çıktı

YÜZDE 60'I BOT HESAP

Yapılan açıklamada, dün gece 22 bin 787 farklı hesaptan atılan tweet'lerin yüzde 60'ının bot hesaplar tarafından atıldığı vurgulandı.

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EGM sosyal medyadaki ’yangın’ oyununu grafiklerle ifşa etti! Altından yine FETÖ ve PKK çıktı: Yangın paylaşımlarının yüzde 60’ı bot hesaplardan çıktı

YİNE PKK-FETÖ ORTAKLIĞI

Botlar aracılığıyla atılan tweet'lerin yüzde 60'ının FETÖ iltisaklı, yüzde 17'sinin ise PKK iltisaklı olduğu duyuruldu.

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EGM sosyal medyadaki ’yangın’ oyununu grafiklerle ifşa etti! Altından yine FETÖ ve PKK çıktı: Yangın paylaşımlarının yüzde 60’ı bot hesaplardan çıktı

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerince, kanunların verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 724 esasına göre yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında; 21 Haziran 2022 tarihinde Muğla ili Marmaris ilçesinde meydana gelen orman yangını ile ilgili sosyal medya platformları üzerinden;

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EGM sosyal medyadaki ’yangın’ oyununu grafiklerle ifşa etti! Altından yine FETÖ ve PKK çıktı: Yangın paylaşımlarının yüzde 60’ı bot hesaplardan çıktı

Yangına müdahale edilmediği, otellere alan açmak için çıkarıldığı ve sabotaj söylemlerinin dolaşıma sokularak dezenformasyon faaliyetlerinin yürütülmeye çalışıldığı, kamuoyu üzerinde panik vegüvensizlik oluşturabilecek söylemlerin bilgisayarlar tarafından yönetilen botproje hesaplar aracılığıyla yayıldığı görülmüştür.