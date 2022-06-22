22 Haziran 2022, Çarşamba
EGM sosyal medyadaki 'yangın' oyununu grafiklerle ifşa etti! Altından yine FETÖ ve PKK çıktı: Yangın paylaşımlarının yüzde 60'ı bot hesaplardan çıktı
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Muğla Marmaris'te çıkan gelen orman yangını ardından, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda, geçen gece 22 bin 787 farklı hesaptan atılan tweet'lerin % 60'ının bot hesaplar tarafından atıldığının altı çizildi. Bot hesaplar üzerinden atılan tweet'lerin % 63'ünün FETÖ iltisaklı, % 16'sının ise PKK iltisaklı olduğuna vurgu yapıldı.
Giriş Tarihi: 22.06.2022 20:36
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