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FETÖ mensuplarına kaçış yok! 6 yıldır aranan örgüt militanı yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.06.2022
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FETÖ mensuplarına kaçış yok! 6 yıldır aranan örgüt militanı yakalandı

Samsun'da, sahte kimlikle yakalanan FETÖ'nün sözde "bölge talebe mesulü" tutuklandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandığı Erzurum'daki adli mercilerce tutuklandı.

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