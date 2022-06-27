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Son dakika | Bakanlık devreye girdi! Erzincan'da çevre kirliliğine neden olan altın madeni işletmesinin faaliyetleri durduruldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.06.2022
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Son dakika | Bakanlık devreye girdi! Erzincan’da çevre kirliliğine neden olan altın madeni işletmesinin faaliyetleri durduruldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Erzincan İli, İliç ilçesinde bulunan altın madeni işletmesinin faaliyetini Yığın Liç sahasına ait boru hatlarında yaşanan arıza sonrası meydana gelen çevre kirliliği nedeniyle durdurdu.

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