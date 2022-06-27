Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Gözler Kabine Toplantısı'nda...
Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kurban Bayramı, 9 Temmuz Cumartesi günü başlayıp Salı günü bitecek. Bayramdan sonraki ilk Cuma ise 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü. Arada kalan 2 günün tatil olma beklentisi var. Konu hakkında gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Gözler Kabine Toplantısı'nda...
Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında önemli kararların alınacağı kabine toplantısı öncesinde heyecanlı bir bekleyiş var. Peki, Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Gözler Kabine Toplantısı'nda...
KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?
Gözlerin çevrildiği haziran ayı son kabine toplantısının en önemli başlıklarından biri Kurban Bayramı tatili olacak. Başkan Erdoğan ve bakanların beklentileri değerlendirerek alacağı karar sonrası "Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı?" sorusu cevabını bulacak.
13 – 14 TEMMUZ İDARİ İZİN SAYILIRSA KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLACAK
Kurban Bayramı'nın normal şartlarda 4 gün olarak idrak edilmesine karşın Arefe gününün 8 temmuza denk gelmesi ve bayramın son günü ile yine resmi tatil olan 15 temmuz arasında sadece 2 günün olması gözleri 9 günlük tatil ihtimaline çevirdi.
13 ve 14 temmuz tarihlerinde memurların idari izinli olmasına yönelik bir karar çıkarsa bayram izni 9 güne çıkarılmış olacak.
SON KARAR KABİNE TOPLANTISINDA VERİLECEK
Kabinede Turizm sektöründeki beklentilerin de değerlendirilmesi ile nihai karar alınacak ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan konuyla ilgili kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunacak.
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