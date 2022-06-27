27 Haziran 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: ABD'den Başkan Erdoğan ve Biden hakkında açıklama! Görüşme olabilir

Son dakika: ABD'den Başkan Erdoğan ve Biden hakkında açıklama! Görüşme olabilir

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.06.2022 Güncelleme Tarihi: 27.06.2022
ABONE OL
Son dakika: ABD’den Başkan Erdoğan ve Biden hakkında açıklama! Görüşme olabilir

Son dakika haberleri... Türkiye ve ABD liderlerinin Madrid'de baş başa görüşme yapabileceğini aktaran Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelik başvurularındaki tüm pürüzlerin Madrid'de çözülmesini beklemediklerini söyledi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan, Madrid'deki tarihi NATO zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD lideri Biden'in görüşebileceğini duyurdu. Sullivan ayrıca, Türkiye'nin veto ettiği Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelik başvurularındaki tüm pürüzlerin Madrid'de çözülmesini beklemediklerini de kaydetti.

"ERDOĞAN'I MADRİD'E DAVET ETTİM"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg basın mensuplarına Türkiye ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu.

Stoltenberg açıklamasında Başkan Erdoğan ile İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği başvuruları konusunda görüştüğünü ve kendisini, yarın Madrid'de yapılacak dörtlü zirveye davet ettiğini belirtti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Madrid'de yapılacak NATO Liderler Zirvesi öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Stoltenberg, İsveç, Finlandiya ve Türkiye arasında yapılacak toplantıya ilişkin "Amaç elbette Finlandiya ve İsveç konusunda ilerleme kaydetmek. Herhangi bir söz vermeyeceğim ama sizi temin ederim ki ilerlemeyi sağlamak için aktif olarak çalışıyoruz" dedi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Devlet Başkanı Sauli Niinisto ve İsveç Başbakanı Magdalena Andersson'un Madrid'de bir araya geleceğini belirtti.

Stoltenberg, yapılması planlanan bu toplantının amacının ilerleme kaydetmek olduğunu belirterek, "Bu toplantının amacı elbette Finlandiya ve İsveç konusunda ilerleme kaydetmek. Herhangi bir söz vermeyeceğim ama sizi temin ederim ki ilerlemeyi sağlamak için aktif olarak çalışıyoruz. Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılım başvurusu tarihi bir karardır. NATO'yu güçlendirecek ve Avrupa-Atlantik bölgesinde istikrara katkıda bulunacak bir şey olacaktır. Yani amaç ilerleme sağlamaktır" dedi.

"TÜRKİYE'NİN ENDİŞELERİNİ DİKKATE ALMALIYIZ"

Stoltenberg, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılması konusunda yoğun çalışma yaptıklarını, ancak Türkiye'nin güvenlik endişelerini de dikkate almaları gerektiğini ifade ederek, "Finlandiya ve İsveç'in üyelik başvurusu yapmasının ardından, ittifaka katılabilmelerini sağlamak için çok çalıştık. Aynı zamanda müttefiklerin ve bu durumda Türkiye'nin dile getirdiği endişeleri de dikkate almamız gerekiyor. Müttefikimiz Türkiye, Finlandiya ve İsveç ile son haftalarda diyaloğu yoğunlaştırmamızın nedeni budur. Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüm ve bugün ilerleyen saatlerde Başbakan Andersson ile görüşeceğim. Başkan Niinisto, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Andersson'un yarın Madrid'de görüşeceklerinden dolayı çok memnunum" diye konuştu.

ÜST DÜZEY YETKİLİLER KATILACAK?

Türkiye'yi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın temsil edeceği NATO Zirvesi, 28-30 Haziran'da İspanya'nın başkenti Madrid'de yapılacak. NATO Zirvesi'ne, üye 30 ülkenin devlet veya hükümet başkanlarının yanı sıra "partner ülkeler" adı altında Avustralya, Yeni Zelanda, Japonya ve Güney Kore, ittifak içinde yer almayan AB üyesi ülkelerle üyelik başvurusunda bulunan İsveç ve Finlandiya da üst düzey temsilciyle katılacak.

Başkan Erdoğan’dan NATO diplomasisi! Salı günü İspanya’ya gidiyor: İşte çantadaki konular

LİDERLERLE GÖRÜŞECEK

Başkan Erdoğan da NATO Zirvesi için dosyasını hazırladı. NATO liderleriyle baş başa ve heyetler arası görüşmeler yapacak olan Erdoğan'ın gündemi yoğun.

Erdoğan İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğinden Suriye'ye yapılacak 5. harekata kadar 6 başlığı gündeme getirecek. İşte Erdoğan'ın ajandasındaki konu başlıkları:

İSVEÇ VE FİNLANDİYA DOSYADA

Erdoğan'ın dosyasındaki ana başlık İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği. İsveç ve Finlandiya her ne kadar PKK'yı terör örgütü olarak tanıdıklarını ifade etseler de, iki ülkenin örgüte sağladıkları silahlar ile finansal ve siyasal destekler kanıtlarıyla zirvede sunulacak.

TAHIL KORİDORUNDAKİ SON DURUM

Diğer gündem maddesi ise Rusya ve Ukrayna arasındaki savaştan kaynaklanan gıda krizi olacak. Türkiye'nin öncülüğünde açılacak tahıl koridoru da zirvede gündeme gelecek. Erdoğan çözüm için NATO zirvesinde temaslarını sürdürecek.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA