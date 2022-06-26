Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın korumaları dehşet saçtı! Korna basan sürücüye 'Sen bizim kim olduğumuzu biliyor musun' dayağı
Son dakika haberi... Partisinin çalışmaları için Mersin'e giden Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın korumaları şehirde dehşet saçtı. Partinin konvoyuna denk gelen Aral T.'nin, korna çalmasıyla Özdağ'ın korumaları, "Sen kime korna çalıyorsun, sen bizim kim olduğumuzu biliyor musun çek kenara" diyerek saldırıda bulundu. Aral T. yaşanan olaydan Özdağ'ın haberi olduğunu belirterek kendisini ve eşini darp eden korumalardan şikayetçi oldu.
Parti çalışmaları için Mersin'de bulunan Ümit Özdağ'ın korumaları, trafikte yol isteyen vatandaşı ve yanındaki eşine hakaret edip, darp ettkileri ortaya çıktı.
Mersin Polis Merkez Amirliğine gelen Aral T. isimli şahıs, 25 Haziran günü saat 18.00 sıralarında Adnan Menderes Bulvarı üzerinde 33 A 42 plakalı aracında eşi ve kızı seyir halinde iken Zafer Partisi'nin konvoyuna denk geldiğini söyledi.
Yol istemek için plakasında Ümit Özdağ yazılı koruma aracına korna çaldıklarını, yol vermeyince aracın solundan geçerek yoluna devam ettigini, bu esnada koruma aracının hızla gelerek selektör yaptığını, "Sen kime korna çalıyorsun, sen bizim kim olduğumuzu biliyor musun çek kenara" diyerek sinkaflı kelimeler söylediğini beyan etti.
Bu esnada başka bir koruma aracının 33 A. 42 plakalı aracına arkadan çarparak kaza meydana geldiğini, araçtan indikten sonra eşini ve kendisini darp ettiklerini ifade etti.
Aral T. yaşanan olaydan parti aracı içerisinde bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın bilgisi olduğunu ve yanına gelerek olayı sorduğunu, korumaların ise yaşanan olayı yalanladığını belirtti. Aral T., kendisini ve eşini darp eden korumalardan şikayetçi oldu.
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