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Son dakika: Göç İdaresi Başkanlığı'ndan Ümit Özdağ hakkında suç duyurusu

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Giriş Tarihi: 11.05.2022 Güncelleme Tarihi: 11.05.2022
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Son dakika: Göç İdaresi Başkanlığı’ndan Ümit Özdağ hakkında suç duyurusu

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Dairesi ve Göç İdaresi Başkanlığı Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında suç duyurunda bulundu.

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