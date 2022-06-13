Ümit Özdağ'ın Fenerbahçe Luiz Gustavo videosu gündeme oturdu! Mültecilerin mancınıkla gönderileceği videoya tepkiler büyüyor!
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın sosyal medyadan paylaştığı animasyonlu video gündeme oturdu. Mülteciler ile ilgili tepki çeken bir çıkışa daha imza atan Ümit Özdağ, paylaştığı animasyon videosunda, mültecileri mancınıkla ülkesine göndereceğini söylüyor. Daha önce mültecilere karşı halkı manipüle eden "Sessiz İstila" filmini finanse ettiğini itiraf eden Özdağ'ın bu paylaşımına sosyal medyada tepkiler büyüyor.
Ümit Özdağ'ın Twitter'dan paylaştığı Fenerbahçeli futbolcu Luiz Gustavo, Ali Koç ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın yer aldığı animasyon videosu gündem oldu. Fenerbahçe Kulübü başta olmak üzere sosyal medyada söz konusu paylaşıma ilişkin tepki geldi.
Son zamanlarda Suriyeliler başta olmak üzere sığınmacı ve mültecilere yönelik bazı görüntüler servis edilerek bir provokasyon sahneleniyor. Bazı operasyon hesapların yaptığı paylaşımları körükleyen isimlerin başında da Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ geliyor.
Son olarak algı içerikli "Sessiz İstila" filmini finanse ettiğini itiraf eden Ümit Özdağ, bugün Twitter'dan paylaştığı video ile gündeme geldi.
Videoda, Ali Koç'un, yardımcısıyla birlikte "sığınmacıları göndereceğim" diyen Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan yardım istediği görülüyor. Paylaşılan videoda Ümit Özdağ ile Ali Koç arasında geçen diyalog şu şekilde:
Ümit Özdağ: Selamlar buyurun
Ali Koç: Aaa nasıl da aklıma gelmez. Sığınmacı adam.
Özdağ: Mevzu nedir baylar?
Koç: Ümit bey ben anlatayım hemen. Elimizde bir yabancı var ve gitmek istemiyor. Nasıl çözeriz bu durumu?
Özdağ: Nereli? Suriyeli mi?
Koç: Yok hayır. Brezilyalı.
Özdağ: Brezilya mı? İlginç. İlk defa böyle bir vaka ile karşılaşıyorum.
Koç: Lütfen yardım edin. Hem ülkeye hem bize maddi anlamda çok zararı var.
Özdağ: Dert etmeyin. Halledeceğiz. Şu arkamda görmüş olduğunuz mancınık inşaatı tez zamanda bitecek. Biter bitmez gelin. Onu da içine koyar göndeririz ülkesine.
Koç: Çok teşekkür ederiz sığınmacı adam. Sen bir kahramansın.
BU SÖZLERLE PAYLAŞTI
Söz konusu videoyu kendi Twitter hesabından paylaşan Ümit Özdağ, şu açıklamayı yaptı:
"Günaydın Türkiye. Güveniniz için teşekkürler. Ve güvenmekte haklısınız. Zafer Partisi 10 milyon sığınmacı geri yollama konusunda irade ve planı olan tek parti. Şehirlerimizin daha güvenli olması, 100 milyar dolar daha harcamamak, iç savaş yaşamamak için Zafer Partisi."
Ülkemizin siyasi çerçevedeki gündemlerinden biri olan mülteciler konusuna dair yapılan ilgili paylaşımda; Kulübümüzün ve sözleşmesi devam eden, üç yıldır formamıza saygıyla, sorumlulukla hizmet eden, takımımızın kaptanlığını yapmış bir futbolcusunun adının kullanılması, ima edilmesi kabul edilemezdir.
Daha önce pek çok kez vurguladığımız bir gerçeği bir kez daha en açık haliyle dile getirmek istiyoruz ki; Fenerbahçe Spor Kulübü siyaset üstü bir konumdadır. Zorla içine çekilmediği sürece hiçbir siyasi sürecin, konunun ve gündemin bir parçası olmamıştır ve olmayacaktır.
Bu gerçekten hareketle Sayın Özdağ'dan, futbolcumuza ve kulübümüze yapılan bu yaklaşımdan geri adım atılmasını beklediğimizi vurguluyor; kulübümüzün hiçbir siyasi gündeme dâhil edilmemesini rica ediyoruz."
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- Ümit Özdağ'ın Fenerbahçe Luiz Gustavo videosu gündeme oturdu! Mültecilerin mancınıkla gönderileceği videoya tepkiler büyüyor!
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