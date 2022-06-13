Ümit Özdağ’ın Fenerbahçe Luiz Gustavo videosu gündeme oturdu! Mültecilerin mancınıkla gönderileceği videoya tepkiler büyüyor!

Ümit Özdağ'ın Twitter'dan paylaştığı Fenerbahçeli futbolcu Luiz Gustavo, Ali Koç ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın yer aldığı animasyon videosu gündem oldu. Fenerbahçe Kulübü başta olmak üzere sosyal medyada söz konusu paylaşıma ilişkin tepki geldi.

Son zamanlarda Suriyeliler başta olmak üzere sığınmacı ve mültecilere yönelik bazı görüntüler servis edilerek bir provokasyon sahneleniyor. Bazı operasyon hesapların yaptığı paylaşımları körükleyen isimlerin başında da Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ geliyor.

Son olarak algı içerikli "Sessiz İstila" filmini finanse ettiğini itiraf eden Ümit Özdağ, bugün Twitter'dan paylaştığı video ile gündeme geldi.

Videoda, Ali Koç'un, yardımcısıyla birlikte "sığınmacıları göndereceğim" diyen Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan yardım istediği görülüyor. Paylaşılan videoda Ümit Özdağ ile Ali Koç arasında geçen diyalog şu şekilde: