Avrupa’dan ’savaşa hazır olun’ sinyali mi? Prof. Dr. Uğur Özgöker A Haber canlı yayınında flaş gelişmeleri anlattı

Çarpıcı açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Özgöker, "ABD'nin kasıtlı olarak başlattığı 2008 Mortgage Krizi Çin bankalarını batırttı. Her yıl Çin'e 800 milyar dolar açık veriyordu. Bir kriz çıkartarak bankalarını batırdı böylece Çin'in 1 trilyon dolarını, Rusya'nın 150 milyar dolarını, İran'ın 200 milyar dolarını batırdı. O Mortgage dalgası şimdi Avrupa'ya geldi." dedi.

"SAVAŞA UYGUN DURUM"

Krizle birlikte gelen genel buhranın savaşı da peşinden getirdiğini belirten Prof. Dr. Uğur Özgöker, "İktisadi durumların ardından bir de koronavirüs geldi. Bu durumlar savaş için uydun durumlardır. 1929 iktisadi bunalımı 2. Dünya Savaşını çıkarttı." şeklinde konuştu.