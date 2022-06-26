Avrupa'dan 'savaşa hazır olun' sinyali mi? Prof. Dr. Uğur Özgöker A Haber canlı yayınında flaş gelişmeleri anlattı
İngiltere'den gelen açıklamaların ardından dünya "Avrupa'da yeni savaş mı çıkacak?" sorusunu cevabını araştırıyor. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Uğur Özgöker, A Haber canlı yayınından sıcak gelişmeleri anlattı. Avrupa'nın NATO'nun kurulma amacının dışına çıkmasıyla yeni bir hasım aradığını belirten Özgöker, "2030 zirvesini Madrid’e aldılar ve Rusya yeniden 1 numaraları tehdit oldu." dedi.
Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Uğur Özgöker, A Haber canlı yayınında "Avrupa'dan 'savaşa hazır olun' sinyali mi?" sorusunu cevapladı.
"KRİZ SIRASI AVRUPA'DA"
2008'de ABD'de patlak veren Mortgage Krizi'ni vurgulayan Uluslararası İlişkler Uzmanı Prof. Dr. Uğur Özgöker, krizin bu kez Avrupa'yı vuracağını dile getirdi.
Çarpıcı açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Özgöker, "ABD'nin kasıtlı olarak başlattığı 2008 Mortgage Krizi Çin bankalarını batırttı. Her yıl Çin'e 800 milyar dolar açık veriyordu. Bir kriz çıkartarak bankalarını batırdı böylece Çin'in 1 trilyon dolarını, Rusya'nın 150 milyar dolarını, İran'ın 200 milyar dolarını batırdı. O Mortgage dalgası şimdi Avrupa'ya geldi." dedi.
"SAVAŞA UYGUN DURUM"
Krizle birlikte gelen genel buhranın savaşı da peşinden getirdiğini belirten Prof. Dr. Uğur Özgöker, "İktisadi durumların ardından bir de koronavirüs geldi. Bu durumlar savaş için uydun durumlardır. 1929 iktisadi bunalımı 2. Dünya Savaşını çıkarttı." şeklinde konuştu.
"YENİ DÜŞMAN BULUNDU"
A Haber canlı yayınında konuşan Uluslararası İlişkler Uzmanı Prof. Dr. Uğur Özgöker, Sovyetler ve Komünizmin sona ermesiyle NATO'nun görevinin son bulduğunu belirtti.
NATO'nun devam edebilmesi için 1990'dan sonra yeni düşmanlar türetildiğini söyleyen Özgöker açıklamasında, "Avrupa bir hasım arıyordu. NATO'nun stratejik konseptlerinin dışına çıkıldı. 1991 ve 2010 zirvelerinde Kuzey Atlantik dışında da NATO kullanılabilir dediler. Oralar normalde NATO'nun alanı değil. NATO'nun kuruluşundaki tehdit Sovyetler ve Komünizm'di. 1990'da ikisi de çöktü ve tehdit kalmadı. NATO'nun dağılması gerekiyordu. 90'da yeni tehdit Saddam'ı buldular. Şimdi ki yeni tehdit ise uluslararası terörizm, kitlesel imha silahları. Rusya tehdit olmaktan çıkmıştı. 2030 zirvesini Madrid'e aldılar ve Rusya yeniden 1 numaraları tehdit olarak gösterecekler. Stratejik konsept değişecek." ifadelerine yer verdi.
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