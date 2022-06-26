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Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.06.2022 Güncelleme Tarihi: 26.06.2022
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Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 5 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.

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