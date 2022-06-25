25 Haziran 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Afganistan uyruklu 131 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Afganistan uyruklu 131 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.06.2022
ABONE OL
Afganistan uyruklu 131 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Türkiye'ye yasa dışı yollarla girenlere yönelik uygulamalarda yakalanan Afganistan uyruklu 131 düzensiz göçmen, uçakla İstanbul Havalimanı'ndan Afganistan'a gönderildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA