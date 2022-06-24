Kobani finansörü Mustafa Demir'e İzmir Büyükşehir Belediyesinde şeflik! Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı
PKK'nın mali yapılanmasında, örgütün elebaşlarından Murat Karayılan'ın talimatıyla Kobani olaylarını finanse eden şüpheliler arasında bulunan Mustafa Demir, operasyon kapsamında gözaltına alındıktan sonra nöbetçi mahkemnin adli kontrol kararıyla serbest kaldı. Serbest kalır kalmaz Yunanistan'a kaçmaya çalışan zanlı yakalanarak tutuklandı. Mustafa Demir'in İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Şube Müdürlüğünde tekniker şef olarak görev yaptığı ortaya çıktı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından PKK/KCK silahlı terör örgütünün 'Ekonomik alan Merkezi' içersinde faaliyet yürüten 91 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.
Diyarbakır Yenişehir Belediyesi İmardan Sorunlu Belediye Başkan Yardımcısı olarak 2014-2016 yılları arasında görev yapan ve Edirne Uzunköprü ilçesi Sınır bölgesinde yurt dışına kaçmak isterken Jandarma görevlilerince kaçmaya çalışırken yakalan Necati Parıldar'ın 'Değer ailelerine' ve terör örgütü üyeliğinden işlem gören kişilere para transferi yaptığı tespit edilmişti.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDE ŞEF
Hakkında yürütülen soruşturma kapsamında ifade işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliği tarafından serbest bırakılan Mustafa Demir 14 Mayıs'ta Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanarak tutuklandı.
PKK elebaşlarından Murat Karayılan'ın talimatı ile 6-8 Ekim Kobani olaylarını finanse eden şüpheliler arasında yer alan Demir'in Diyarbakır Kayapınar Belediyesi'nde özel kalem müdür olarak görev yaptığı tespit edildi.
Demir'in Diyarbakır'ın ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde Gençlik Çalışmalar ve Sosyal Projeler Şube Müdürlüğünde tekniker şef olarak görev yaptığı ortaya çıktı.
TUNÇ SOYER'LE AYNI KAREDE
Mustafa Demir 2019'da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'le fotoğraf paylaşarak "Güleryüz ve samimiyetinden dolayı başkanımıza teşekkürler" ifadelerini kullandı.
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