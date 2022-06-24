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TSK'nın gücüne güç katacak! 6 adet TB2 daha envantere katıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.06.2022
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TSK’nın gücüne güç katacak! 6 adet TB2 daha envantere katıldı

Milli Savuna Bakanlığı (MSB), 6 adet Bayraktar TB2’nin muayene ve kabul işlemleri tamamlandığını SİHA’ların temmuz ayının ilk haftasında envantere alınmasının planlandığını açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamada, "Kara Kuvvetlerimizin havadan istihbarat, gözetleme ve keşif ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla tedarik faaliyetleri yürütülen 6 adet Bayraktar TB2'nin muayene ve kabul işlemleri tamamlandı.

Söz konusu SİHA'ların Temmuz ayının ilk haftasında envantere alınması planlanmaktadır" denildi.

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