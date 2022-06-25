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Bursa'da 450 polisin katılımıyla "Dinamit-2" uygulaması yapıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.06.2022
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Bursa’da 450 polisin katılımıyla Dinamit-2 uygulaması yapıldı

Bursa'da 450 polisin katılımıyla gerçekleştirilen "Dinamit-2" uygulamasında 5 aranan şahıs tespit edilirken, eksik belgeleri olan 486 araç sürücüsüne toplam 89 bin 650 lira para cezası uygulandı.

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