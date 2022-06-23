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Son dakika: MSB duyurdu! FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Sümeyye Gülen Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı

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Giriş Tarihi: 23.06.2022 Güncelleme Tarihi: 23.06.2022
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Son dakika: MSB duyurdu! FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in yeğeni Sümeyye Gülen Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalandı

Son dakika haberi... Yunanistan’a geçmeye çalışan 10 şahıs, yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 5’inin FETÖ terör örgütü üyesi olduğu, aralarından birinin de terörist başı Fetullah Gülen’in yeğeni Sümeyye Gülen olduğu belirlendi.

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