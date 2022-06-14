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Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 PKK şüphelisi tutuklandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.06.2022
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Yunanistan’a kaçarken yakalanan 2 PKK şüphelisi tutuklandı

Yunanistan'a kaçmak isteyen 2 PKK'lı terörist yakalandı. Edirne Adliyesine sevk edilen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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