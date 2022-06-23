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Kilis’te hacı adayları dualarla uğurlandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.06.2022
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Kilis’te hacı adayları dualarla uğurlandı

Hac farizasını yerine getirmek üzere Kilis’ten yola çıkan hac kafilesi, düzenlenen törenle kutsal topraklara uğurlandı. Düzenlenen programa, İl Müftü Vekili Cengiz Çolak, din görevlileri ile beraber hacı adayları ve aileleri katıldı.

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