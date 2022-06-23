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Son dakika: Yunanistan'a geçmeye çalışan 10 kişi yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.06.2022 Güncelleme Tarihi: 23.06.2022
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Son dakika: Yunanistan’a geçmeye çalışan 10 kişi yakalandı

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Yunanistan’a geçmeye çalışan 10 kişinin hudut birlikleri tarafından yakalandığını duyurdu.

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