Mahmut Ustaosmanoğlu neden öldü? İsmailağa cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu kimdir, kaç yaşındaydı?
Mahmut Ustaosmanoğlu kimdir? İsmailağa cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu, yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Mahmut Ustaosmanoğlu'nun hayatını kaybettiği açıklandı. Peki, Mahmut Ustaosmanoğlu neden öldü? İsmailağa cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu kimdir, kaç yaşındaydı? İşte Mahmut Ustaosmanoğlu hakkında merak edilenler...
Mahmut Ustaosmanoğlu neden öldü? İsmailağa cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu hayatını kaybetti. Ustaosmanoğlu'nun torunu Muhammed Fatih Ustaosmanoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mahmut Ustaosmanoğlu'nun vefat ettiğini duyurdu. Peki, Mahmut Ustaosmanoğlu neden öldü? İsmailağa cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu kimdir, kaç yaşındaydı? İşte Mahmut Ustaosmanoğlu'nun hayat hikayesi...
MAHMUT USTAOSMANOĞLU NEDEN ÖLDÜ?
Mamhut Ustaosmanoğlu böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi altına alınmıştı. Ustaosmanoğlu, 93 yaşında hayatını kaybetti.
1954 yılında İsmailağa Camii'nde imamlık görevine başlayan Ustaosmanoğlu, bu görevini 1996 yılında emekli olana kadar sürdürdü. 2010 yılında İstanbul'da düzenlenen Uluslararası İnsanlığa Hizmet Sempozyumu'ndan sonra kendisine 'İslam'a Üstün Hizmet Ödülü' verildi. Mahmut Ustaosmanoğlu'nun yetiştirdiği ünlü talebeleri arasında "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü de vardır.
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