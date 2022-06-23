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Mahmut Ustaosmanoğlu neden öldü? İsmailağa cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu kimdir, kaç yaşındaydı?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.06.2022 Güncelleme Tarihi: 23.06.2022
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Mahmut Ustaosmanoğlu neden öldü? İsmailağa cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu kimdir, kaç yaşındaydı?

Mahmut Ustaosmanoğlu kimdir? İsmailağa cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu, yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Mahmut Ustaosmanoğlu'nun hayatını kaybettiği açıklandı. Peki, Mahmut Ustaosmanoğlu neden öldü? İsmailağa cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu kimdir, kaç yaşındaydı? İşte Mahmut Ustaosmanoğlu hakkında merak edilenler...

Mahmut Ustaosmanoğlu neden öldü? İsmailağa cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu hayatını kaybetti. Ustaosmanoğlu'nun torunu Muhammed Fatih Ustaosmanoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mahmut Ustaosmanoğlu'nun vefat ettiğini duyurdu. Peki, Mahmut Ustaosmanoğlu neden öldü? İsmailağa cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu kimdir, kaç yaşındaydı? İşte Mahmut Ustaosmanoğlu'nun hayat hikayesi...

MAHMUT USTAOSMANOĞLU NEDEN ÖLDÜ?

Mamhut Ustaosmanoğlu böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi altına alınmıştı. Ustaosmanoğlu, 93 yaşında hayatını kaybetti.

TORUNU AÇIKLADI

Bir süre önce yoğun bakıma kaldırılan, Mahmut Ustaosmanoğlu'nun vefat haberini torunu açıkladı. Torunu Muhammed Fatih Ustaosmanoğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Mahmud efendi hazretleri dedem hazreti Allah'a vasıl oldular" ifadelerini kullandı.

İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sevgili şeyhimiz Mahmut Efendi Hazretlerimiz Hakk'a yürümüş ahirete irtihal etmiştir. Cümle ümmet-i Muhammed'in başı sağ olsun." ifadeleri yer aldı.

CENAZESİ NE ZAMAN?

Ustaosmanoğlu'nun naaşının vefat ettikten sonra Beykoz Baklacı Mahallesi'ndeki evine getirildiği öğrenildi.

Öte yandan Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesinin 24 Haziran günü Fatih Camii'nde Cuma Namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

MAHMUT USTAOSMANOĞLU KİMDİR?

Mahmut Ustaosmanoğlu, 1929 yılında Trabzon'da dünyaya geldi. Gençliğinde etraftaki köylerin hocalarından ders aldı. 16 yaşında icazet alan Ustaosmanoğlu, icazetinden sonra köyünde ders vermeye başladı.

Genç yaşında, yetiştirmiş olduğu talebelerine icazet verdi. 16 yaşında evlendi. 1952 yılında şeyhi Ali Haydar Efendi ile tanıştı. Askerlik dönüşünde Ali Haydar efendi tarafından İsmailağa Camii'nde imamlık yapması üzerine davet aldı.

1954 yılında İsmailağa Camii'nde imamlık görevine başlayan Ustaosmanoğlu, bu görevini 1996 yılında emekli olana kadar sürdürdü. 2010 yılında İstanbul'da düzenlenen Uluslararası İnsanlığa Hizmet Sempozyumu'ndan sonra kendisine 'İslam'a Üstün Hizmet Ödülü' verildi. Mahmut Ustaosmanoğlu'nun yetiştirdiği ünlü talebeleri arasında "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü de vardır.

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