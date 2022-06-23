MSB’den AKSUNGUR mesajı: Hazır ol cenge, istiyorsan sulh-u salah

BAZ İSTASYONU GÖREVİ

Yerli ve milli imkanlarla üretilen bir diğer araç ise AKSUNGUR. Türkiye'nin çift motorlu ilk insansız hava aracı olan AKSUNGUR'a da yeni özellikler kazandırılıyor. Türkiye'nin çift motorlu ilk insansız hava aracı olan AKSUNGUR'a yeni bir kabiliyet daha kazandırıldı. 750 kg faydalı yük taşıma kapasitesi bulunan platforma entegre edilen sivil baz istasyonu üzerinden ilk kez kesintisiz cep telefonu görüşmesi sağlandı.

Turkcell tarafından sağlanan mobil data desteği ile gerçekleşen ilk testleri başarı ile tamamlanan bu kabiliyet sayesinde AKSUNGUR, yangın, deprem gibi afet durumlarında istihbarat, gözetleme, keşif faaliyetlerinin yanı sıra baz istasyonu olarak da görev yapabilecek.