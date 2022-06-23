MSB'den AKSUNGUR mesajı: Hazır ol cenge, istiyorsan sulh-u salah
Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla üretilen İHA'larından AKSUNGUR görevini başarıyla sürdürüyor. Çift motorlu AKSUNGUR'un görüntülerini paylaşan Milli Savunma Bakanlığı, "Hazır ol cenge, istiyorsan sulh-u salah" ifadelerine yer verdi.
Milli Savunma Bakanlığı, AKSUNGUR İnsansız Hava Aracı'nın yer aldığı bir video klip paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığının AKSUNGUR İHA'nın yer aldığı videolu klip paylaşımında, "Hazır ol cenge, istiyorsan sulh-u salah! Gökyüzündeki gözümüz AKSUNGUR ile vatanımız, mavi vatanımız ve semalarımız daha güvende. Yerli ve milli savunma sanayimiz ile gücümüze güç katmaya devam ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.
BAZ İSTASYONU GÖREVİ
Yerli ve milli imkanlarla üretilen bir diğer araç ise AKSUNGUR. Türkiye'nin çift motorlu ilk insansız hava aracı olan AKSUNGUR'a da yeni özellikler kazandırılıyor. Türkiye'nin çift motorlu ilk insansız hava aracı olan AKSUNGUR'a yeni bir kabiliyet daha kazandırıldı. 750 kg faydalı yük taşıma kapasitesi bulunan platforma entegre edilen sivil baz istasyonu üzerinden ilk kez kesintisiz cep telefonu görüşmesi sağlandı.
Turkcell tarafından sağlanan mobil data desteği ile gerçekleşen ilk testleri başarı ile tamamlanan bu kabiliyet sayesinde AKSUNGUR, yangın, deprem gibi afet durumlarında istihbarat, gözetleme, keşif faaliyetlerinin yanı sıra baz istasyonu olarak da görev yapabilecek.
AKSUNGUR'A MÜTHİŞ ÖZELLİK
Baz istasyonu özelliği kazandırılan AKSUNGUR İHA hakkında görüşlerini paylaşan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, "AKSUNGUR'umuza entegre edilen baz istasyonu ile uçtan uca iletişime yeni bir boyut kazandırdık. Afet durumlarında mobil iletişimin kesintisiz devam etmesine imkan sağlayacak bu kabiliyetle ihtiyaç duyulması halinde AKSUNGUR mobil baz istasyonu olarak havadan destek sağlayabilecek" dedi.
50 SAAT HAVADA KALIYOR
40 bine fite kadar uzun süreli operasyonlara imkan veren iki adet çift turboşarjlı motora sahip AKSUNGUR İHA, EO/IR, SAR ve SIGINT faydalı yükleri barındırabiliyor. İlk uçuşunu 2019 yılında icra eden platform, 50 saat havada kalış rekoruna sahip. Geçtiğimiz yıl Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde Adana'da konuşlu olarak yangın tespit ve gözetleme görevleri gerçekleştiren AKSUNGUR'dan şu an Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde 2 adet bulunuyor.
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