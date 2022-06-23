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Darbe davasında tartışmalı karar: Yargıtay 66 öğrenciye verilen müebbet hapis cezasını bozdu

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Giriş Tarihi: 23.06.2022 Güncelleme Tarihi: 23.06.2022
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Darbe davasında tartışmalı karar: Yargıtay 66 öğrenciye verilen müebbet hapis cezasını bozdu

Yargıtay darbe davasında 66 öğrenciye verilen müebbet hapis cezasını bozdu.

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