Marmaris'teki yangında son durum ne? Tahliyeler başladı! Şiddetli rüzgarla büyük mücadele... İşte dakika dakika yaşananlar
Muğla’nın Marmaris ilçesinde bulunan Bördübet Adalar mevkiindeki orman yangınını söndürmeye yönelik çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Yangını söndürmek için sadece orman ve itfaiye değil, tüm kurumlar da seferberlik durumuna geçti. Havadan ve karadan devam eden yangın söndürme çalışmalarına, emniyet müdürlükleri bünyesinde görev yapan TOMA’lar da katıldı. Bölgedeki çok sayıda ev tahliye edilirken, rüzgarın etkisini artırdığı ve bölge için sarı kodlu rüzgar uyarısı verildiği de belirtildi. İşte bölgede dakika dakika yaşananlar...
Muğla'nın Marmaris ilçesinde devam eden orman yangını rüzgar nedeniyle etkisini artırırken, bölgede üst üste gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İşte dakika dakika bölgede yaşananlar...
20.03 EGM: O HESAPLAR İÇİN İŞLEM BAŞLATILDI
Muğla'nın Marmaris ilçesinde meydana gelen orman yangını ile ilgili sosyal medya platformlarında, suç unsuru içerikli paylaşımda bulunan hesapların yöneticisi/kullanıcısı tespit edilerek işlemlere başlanılmıştır.
Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerince, kanunların verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında; 21 Haziran 2022 tarihinde Muğla ili Marmaris ilçesinde meydana gelen orman yangını ile ilgili sosyal medya platformları üzerinden;
Yangına müdahale edilmediği, otellere alan açmak için çıkarıldığı ve sabotaj söylemlerinin dolaşıma sokularak dezenformasyon faaliyetlerinin yürütülmeye çalışıldığı, kamuoyu üzerinde panik vegüvensizlik oluşturabilecek söylemlerin bilgisayarlar tarafından yönetilen bot/proje hesaplar aracılığıyla yayıldığı görülmüştür.
Meydana gelen yangın olayı ile ilgili paylaşımlar incelenmiş ve "halkın bir kesimini diğer bir kesimi aleyhine düşmanlığa ve/veya kin beslemeye alenen tahrik eden, halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla içerik üreten" hesaplar hakkında çalışma yapılmış olup, suç unsuru içerikli paylaşımda bulunan hesapların yöneticisi/kullanıcısı tespit edilerek işlemlere başlanılmıştır.
Bahse konu olayla ilgili oluşturulan etiket ve bahsetmelerle ilgili bot hesapların tespitine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde;
#marmaris etiketi(hashtag) kullanılarak 22787 farklı hesaptan paylaşım yapıldığı görülmüş; bu hesapların %59.42'sinin bilgisayarlar tarafından yönetilen bot hesaplar olduğu değerlendirilmiştir.
SAAT: 18.22 A HABER YANGIN SÖNDÜRME HELİKOPTERİNDE
Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan yangına devlet tüm imkanlarıyla müdahale ederken A Haber muhabiri Tayfun Er bir yangın söndürme helikopteri içinde yaptığı yayında bölgedeki son durumu aktardı. Rüzgar nedeniyle 3 bölgede daha yangının sürdüğünü belirten Er, Marmaris için sarı kodlu rüzgar uyarısı yapıldığını da vurguladı. A Haber'e konuk olan Orman Genel Müdürlüğü temsilcisi İlhami Oğuz ise "20 helikopter ve 14 uçak ile müdahale ediyoruz." dedi.
SAAT: 17.56 TOMA'LAR İŞ BAŞINDA
Muğla'nın Marmaris ilçesinde devam eden orman yangını ile mücadeleye, Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları da (TOMA) destek veriyor. Bölgeye gönderilen 17 TOMA alevlere müdahale ediyor.
SAAT 17.00 20 EV TEDBİREN BOŞALTILDI
Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınında, Değirmenyanı mevkisindeki bazı evler tedbir amaçlı tahliye edildi.
Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisinde akşam saatlerinde ormanlık alanda başlayan yangın, şiddetli rüzgar nedeniyle kuzey bölgelerde de etkili oluyor.
SAAT: 16.52 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA
Orman Genel Müdürlüğü (OGM), hava araçlarının güvenlik ve yangınla mücadelenin kesintiye uğramaması açısından timler halinde hareket ettiği için aynı anda havada görülemediğini açıkladı.
SAAT 15.00 BAŞKAN ERDOĞAN İNCELEMELERDE BULUNDU
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangınından etkilenen bölgede helikopterle incelemelerde bulundu.
Başkan Erdoğan'a, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da eşlik etti.
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