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Başkan Erdoğan'dan şehit Topçu Uzman Çavuş Özkaya'nın ailesine başsağlı mesajı

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Giriş Tarihi: 22.06.2022 Güncelleme Tarihi: 22.06.2022
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Başkan Erdoğan’dan şehit Topçu Uzman Çavuş Özkaya’nın ailesine başsağlı mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevi başında geçirdiği kaza sonucu şehit düşen Topçu Uzman Çavuş Fatih Özkaya'nın ailesine başsağlığı diledi.

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