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Şehit haberi evlerine ateş gibi düştü! Baba kalp krizi geçirdi, babaanne vefat etti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.06.2022 Güncelleme Tarihi: 22.06.2022
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Şehit haberi evlerine ateş gibi düştü! Baba kalp krizi geçirdi, babaanne vefat etti

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli Topçu Uzman Çavuş Fatih Özkaya'nın birliğinde geçirdiği kazada şehit olduğu haberi, Bartın'daki ailesine verildi. Acı haberi alan şehidin babası Mehmet Özkaya kalp krizi geçirirken, babaannesi Fatma Özkaya da bu sabah evde ölü bulundu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki 39'uncu Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı'nda görevli Topçu Uzman Çavuş Fatih Özkaya, dün birlik içinde araç arasına sıkışmasıyla şehit oldu.

Şehit haberi evlerine ateş gibi düştü! Baba kalp krizi geçirdi, babaanne vefat etti

HABERİ ALAN BABA KALP KRİZİ GEÇİRDİ
Şehit Özkaya'nın Bartın'ın Balat köyündeki ailesine acı haberi, Vali Nurtaç Arslan ve askeri yetkililer verdi.

Şehit haberi evlerine ateş gibi düştü! Baba kalp krizi geçirdi, babaanne vefat etti

Şehidin evine Türk bayrağı asıldı. Şehidin babası Mehmet Özkaya, fenalaşarak Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şehit haberi evlerine ateş gibi düştü! Baba kalp krizi geçirdi, babaanne vefat etti

Kalp krizi geçirdiği tespit edilen Özkaya, daha sonra Karabük'teki özel hastaneye sevk edildi.

Şehit haberi evlerine ateş gibi düştü! Baba kalp krizi geçirdi, babaanne vefat etti

BABAANNESİ DE HAYATINI KAYBETTİ
Bu arada evdeki babaanne Fatma Özkaya (97) ise sabah saatlerinde evde yakınlarınca hareketsiz yatarken bulundu.

Şehit haberi evlerine ateş gibi düştü! Baba kalp krizi geçirdi, babaanne vefat etti

Sağlık ekipleri, şehidin babaannesinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Şehidin cenazesinin, memleketinde ikindi vakti toprağa verileceği öğrenildi. Babaannenin cenazesinin ise öğle vakti köyde defnedileceği belirtildi.

Şehit haberi evlerine ateş gibi düştü! Baba kalp krizi geçirdi, babaanne vefat etti

EŞİ HAMİLEYMİŞ
Öte yandan şehit Fatih Özkaya'nın, geçen yıl Eylül ayında evlendiği ve eşinin hamile olduğu öğrenildi.

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