21 Haziran 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Kıbrıs'tan acı haber! MSB duyurdu: Askeri araç kazası sonucu bir askerimiz şehit oldu

Kıbrıs'tan acı haber! MSB duyurdu: Askeri araç kazası sonucu bir askerimiz şehit oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.06.2022 Güncelleme Tarihi: 21.06.2022
ABONE OL
Kıbrıs’tan acı haber! MSB duyurdu: Askeri araç kazası sonucu bir askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada  "Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığında görevli kahraman silah arkadşaımız Topçu Uzman Çavuş Fatih Özkaya meydana gelen askeri araç kazası sonucu şehit olmuştur." ifadelerine yer verildi

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA