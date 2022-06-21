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Muğla'da orman yangını! Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.06.2022 Güncelleme Tarihi: 21.06.2022
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Muğla’da orman yangını! Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş alana yayıldı. Ekipler, havadan ve karadan söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

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