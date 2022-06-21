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Son dakika | Tahıl krizi için Türkiye devrede

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Giriş Tarihi: 21.06.2022 Güncelleme Tarihi: 21.06.2022
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Son dakika | Tahıl krizi için Türkiye devrede

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığı Kaynakları: Küresel tahıl sorununu bu hafta içinde çözmek için Milli Savunma Bakanlığından bir heyet Rusya'ya gidecek.

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