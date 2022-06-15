15 Haziran 2022, Çarşamba
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Son dakika: Tahıl krizi için 'kırmızı hat'! Türkiye ve Ukrayna Savunma Bakanlığından 1 personel görev yapacak

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Giriş Tarihi: 15.06.2022 Güncelleme Tarihi: 15.06.2022
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Son dakika: Tahıl krizi için ’kırmızı hat’! Türkiye ve Ukrayna Savunma Bakanlığından 1 personel görev yapacak

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Rusya ile Ukrayna savaşının neden olduğu tahıl krizinin çözümü için "kırmızı hat" diplomasisini hayata geçirdi.

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