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Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kosova Güvenlik Kuvveti Komutanı'nı kabul etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.06.2022
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Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kosova Güvenlik Kuvveti Komutanı’nı kabul etti

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kosova Güvenlik Kuvveti Komutanı Korgeneral Bashkim Jashari'yi kabul etti. Görüşmede, Orgeneral Güler de yer aldı.

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