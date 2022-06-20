CHP'li İBB'den İSPARK'a yüzde 100 zam! 4 sene önce "1 TL olsun" teklifi verdi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İSPARK'ta personel maliyetleri gerekçesiyle gelen yüzde yüz zamla, günlük otopark ücreti 25 liradan 50 liraya yükseldi. CHP'li İBB'nin yüzde yüz zam kararına araç sahiplerinden tepki gelirken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi CHP Meclis üyelerinin 2018 yılında 'İSPARK’lar 24 saat 1 TL olsun' teklifi verdiği ortaya çıktı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan İstanbul Otopark İşletmeleri Tic. AŞ, otopark ücretlerine yapılan yüzde yüz zamla gündeme geldi.
Ücretlere yapılan yüzde yüz zamla birlikte önceden 25 lira olan tam gün otopark ücreti, 50-60 liraya kadar yükseldi.
İSPARK internet sitesinde yer alan fiyatlandırma bilgilerine göre Bebek'teki parkların ücreti 60 lirayı buldu.
İBB'nin araç sahiplerinin büyük tepki gösterdiği zam kararını 'işletme, bakım-onarım ve personel maliyetleri' nedeniyle aldığı öne sürüldü. İBB'nin saha personeline yüzde 20 zam yapıldığı ortaya çıktı.
CHP'Lİ MECLİS ÜYELERİ AK PARTİ DÖNEMİNDE '1 TL OLSUN' DİYE TEKLİF VERMİŞTİ
Öte yandan İBB CHP Meclis üyelerinin 2018 yılında 'İSPARK'lar 24 saat 1 TL olsun' teklifi verdiği ortaya çıktı. CHP'lilerin AK Parti döneminde 1 TL olmasını istediği otopark ücretine yüzde yüz zam kararı alması sosyal medyada gündem oldu.
İBB Meclisi'nde, İBB yönetiminin, İSPARK personeline yüzde 54,4 oranındaki zammın karşılanabilmesi için park ücreti tarifesinde zam talep etmişti.
İSPARK tarafından işletilen otopark ücretlerine yüzde 25 zam teklifi kabul edilmişti.
Fakat gün içindeki ücret tarifelerine bakıldığında gelen zammın yüzde 25'ten fazla olduğu anlaşılıyor.
0-1 saat otopark ücretleri 18 lira 1-2 saat otopark ücretleri 23 TL 2-4 saat otopark ücretleri 30 TL.
4-8 saat otopark ücretleri 35 TL.
Tam gün otopark ücretler, 50 ila 60 TL arasında değişiyor.
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