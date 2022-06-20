CHP'li İBB'den İSPARK'a yüzde 100 zam! 4 sene önce "1 TL olsun" teklifi verdi

Ücretlere yapılan yüzde yüz zamla birlikte önceden 25 lira olan tam gün otopark ücreti, 50-60 liraya kadar yükseldi.

İSPARK internet sitesinde yer alan fiyatlandırma bilgilerine göre Bebek'teki parkların ücreti 60 lirayı buldu.