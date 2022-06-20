Son dakika: AK Parti'den Bakayalara Bedelli Af Düzenlemesi açıklaması
Son dakika haberleri... AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Bedelli Askerlik Af düzenlemesine ilişkin açıklama yaptı. Ünal yaptığı açıklamada, "Askeri Ceza Kanunu ve 7 kanunda değişiklik öngören 20 maddelik yasa teklifimizi Meclis Başkanlığı'na sunuyoruz." ifadelerine yer verdi.
Son dakika haberleri... AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Bedelli Askerlik Af düzenlemesine ilişkin açıklama yaptı.
AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal'ın açıklamalarından derlenenler;
Teklifimiz, bedelli askerlikten yararlanamayan yoklama kaçağı ve bakaya kaçaklarının da bedelli askerlikten yararlanmalarını düzenliyor. Astsubayların 9. derece, birinci kademe yerine 9. derece 2. kademeden göreve başlamasına yönelik düzenleme astsubaylara yönelik müjdeyi içeriyor. Genelkurmay Başkanı'nın görev süresini yani haddini 72 yaşına çıkarıyoruz. Birer yıllık süreyle 72 yaşına kadar uzatılabilmesi imkanı getiriliyor.
Harekat ve yurtdışı operasyon görevleri nedeniyle uzman erbaşlıktan astsubaylığa geçiş sınavlarına katılamayanlara ilave sınav hakkı verilmesine ilişkin düzenlemeyi de içeriyor. 7 kanunda düzenleme ve değişiklik öngörüyor. 20 maddeden oluşuyor.
Ücretle ilgili de yani bakaya, yoklama, yoklama kaçağı ile ilgili de durumu, dövizle askerlikten dolayı geri dönme hakkı verilenlerin ücretleriyle ilgili Savunma Bakanlığı miktarları belirleyip kamuoyu ile paylaşacak. MSB'den gelen ve bu süreçle ilgili daha önce akademide 75 yaşa çıkarmıştık. Benzer düzenlemenin MSB'de özellikle Genelkurmay Başkanı'na dönük düzenleme yapılması makul karşılandı
MECLİS'E VERİLECEK
Yüz binlerce kişinin beklediği düzenleme.Milli Savunma Bakanlığı, Askerlik görevi yapmayan, bakaya, yoklama kaçağı ve saklı durumda olan yaklaşık 550 bin kişinin yararlanması için af getiriyor. MSB'nin hazırladığı taslak, AK Parti'nin kurduğu komisyonda son şeklini alarak, Meclis'e verilecek aşamaya getirildi.
Bedelli ücretleri bunlar için ayrıca belirlenecek. Mevcut bedelli ücretinden daha fazla olacak yeni rakam, bakayada geçen süreyle bağlantılı olarak kademeli olarak belirlenecek. 2022 yılı bedelli askerlik ücreti 56 bin lira. Bu rakam, aftan yararlanacaklar için ayrıca belirlenecek.
DÖVİZLİ ASKERLİK
Düzenleme ayrıca dövizli askerlik affını da içerecek. Yurtdışındaki Türk vatandaşlarından daha önce başvuruları yarım kalan, ücretin tamamını yatırmayan ve bu nedenle haklarını kaybeden 2 bin 100 kişiye yeni hak tanınacak. İkinci kez dövizli askerlik başvuru hakkı olmayan kişiler de aftan yararlanacak. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, mayıs ayında, "Kaçak yılına göre değişen oranlarda bir rakam ilavesiyle askerliğini bedelli yapmak isteyen gençlerimiz askerlik şubelerine başvurabilirler" demişti.
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