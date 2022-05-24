Yoklama kaçaklarına bedelli ücreti ne kadar, kaç TL olacak? Yoklama kaçakları için bedelli ücretleri açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Binlerce bakaya ve yoklama kaçağı durumundaki genci ilgilendiren haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi. Buna göre bedelli askerlikten faydalanma kapsamına bakaya ve yoklama kaçağı durumundakiler de giriyor. Peki, Yoklama kaçaklarına bedelli ücreti ne kadar, kaç TL olacak? Yoklama kaçakları için bedelli ücretleri açıklandı mı?