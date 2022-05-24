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Yoklama kaçaklarına bedelli ücreti ne kadar, kaç TL olacak? Yoklama kaçakları için bedelli ücretleri açıklandı mı?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.05.2022
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Yoklama kaçaklarına bedelli ücreti ne kadar, kaç TL olacak? Yoklama kaçakları için bedelli ücretleri açıklandı mı?

Yoklama kaçaklarına bedelli ücreti ne kadar, kaç TL olacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kabine Toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan, yoklama kaçağı olan vatandaşları yakından ilgilendiren müjde verildi. bakaya ve yoklama kaçağı gençlerin bedelli askerlikten yararlanma fırsatı olacağını duyurdu. Peki, bakaya ve yoklama kaçağı bedelli askerlik fiyatı ne kadar olacak?

Yoklama kaçaklarına bedelli ücreti ne kadar, kaç TL olacak? Yoklama kaçakları için bedelli ücretleri açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Binlerce bakaya ve yoklama kaçağı durumundaki genci ilgilendiren haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi. Buna göre bedelli askerlikten faydalanma kapsamına bakaya ve yoklama kaçağı durumundakiler de giriyor. Peki, Yoklama kaçaklarına bedelli ücreti ne kadar, kaç TL olacak? Yoklama kaçakları için bedelli ücretleri açıklandı mı?

BAKAYA ASKERLİK NEDİR?

Sevke tabi olduğu halde sevkini yaptırmayanlar ile sevk edildiği birliğe katılmayanlar bakaya denir.

Sevkini yaptırdığı halde kendisine tanınan yol süresi dışında birliğine katılanlar geç iltihak bakayası, olarak kabul edilir.

YOKLAMA KAÇAĞI NEDİR?

Milli Savunma Bakanlığı, tabi olduğu yoklama yılı içerisinde yoklamasını yaptırmayanlar yoklama kaçağı olarak adlandırıldığını belirtti.

BAKAYA- YOKLAMA KAÇAĞI BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada, ''Bugün sayıları 550 bini bulan yoklanma kaçağı gençlerimize bir müjde vermek istiyorum. Yoklama kaçağı gençlerimize bedelli askerlikten faydalanabilme yolunu açıyoruz. Askerliğini bedelli yapmak isteyen gençlerimiz askerlik şubelerine başvurabilirler.'' dedi.

Buna göre Erdoğan, ''Kaçak yılına göre değişen oranlarda bir rakam ilavesiyle askerliğini bedelli yapmak isteyen gençlerimiz askerlik şubelerine başvurabilirler.'' ifadelerini kullandı.

2022 yılında bedelli askerlik fiyatı ise 56 bin 500 lira oldu.

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