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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a hakaret davasında 11 avukata hapis cezası istemi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.06.2022
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a hakaret davasında 11 avukata hapis cezası istemi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın cuma hutbesindeki sözlerine ilişkin yaptıkları açıklama nedeniyle, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan'ın da aralarında bulunduğu 11 avukatın 'hakaret' suçundan yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcı, sanıkların ayrı ayrı 1 yıldan 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

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