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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! 18 adrese baskın yapıldı: Çok sayıda şüpheli gözaltında

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.06.2022
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İstanbul’da uyuşturucu operasyonu! 18 adrese baskın yapıldı: Çok sayıda şüpheli gözaltında

İstanbul'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik helikopter destekli operasyon düzenlendi. 5 ilçede gerçekleştirilen operasyonda, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

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