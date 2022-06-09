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Eren Abluka-15 Narko Terör operasyonu başladı! Uyuşturucunun da terörün de kökü kuruyacak

Mehmetçik, terör örgütlerine karşı operasyonlarına devam ederken finans kaynakları olan uyuşturucu maddeleri de imha ediyor. PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Eren Abluka-15 Diyarbakır'da başladı.

Giriş Tarihi: 09.06.2022 08:52 Güncelleme Tarihi: 09.06.2022 08:53
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Eren Abluka-15 Narko Terör operasyonu başladı! Uyuşturucunun da terörün de kökü kuruyacak

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Diyarbakır ilinde "EREN ABLUKA-15 (DİYARBAKIRYALAZA/BAĞLAN) J.UZM.ÇVŞ. MEHMET ÇELİK" narko terör operasyonu başlatıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Eren Abluka-15 Narko Terör operasyonu başladı! Uyuşturucunun da terörün de kökü kuruyacak

Operasyonda, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Komando Operasyon (JOPER), Jandarma Özel Harekât (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucusu timlerinden oluşan *1.165* personel *75* operasyonel tim görev alıyor.

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Eren Abluka-15 Narko Terör operasyonu başladı! Uyuşturucunun da terörün de kökü kuruyacak

Operasyonun ilk gününde,
Lice ilçesi Bağlan ve Yalaza Mahalleleri kırsalında, çalılık ve ağaçlık alana gizlenen *136* nokta tespit edildi. Noktalarda yapılan arama sonucunda;

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Eren Abluka-15 Narko Terör operasyonu başladı! Uyuşturucunun da terörün de kökü kuruyacak

-(3) adet AK-47 piyade tüfeği,
-El yapımı patlayıcı madde yapımında kullanılan (20) kg amonyum nitrat,

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Eren Abluka-15 Narko Terör operasyonu başladı! Uyuşturucunun da terörün de kökü kuruyacak

-(989) kg toz esrar,
-(62) kg kubar esrar,
-(2.144.570) kök kenevir bitkisi ele geçirildi.