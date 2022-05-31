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Van’da 225 kilo uyuşturucu ele geçirildi

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 31.05.2022
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Van’da 225 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Van’da jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 225 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Valilik tarafından yapılan açıklamada 36 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

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