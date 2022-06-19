İBB’den bir garip doğaçlama dans daha! Bu sefer adres Kadıköy’deki Müze Gazhane

VAPURUN RAFINI KIRDI

Şehir Hatları vapurunda dans eden bir dansçı figürlerini sergilemek için hareket yaptığı esnada yolcuların üstünde bulunan ve can yeleklerini taşıyan rafa tutundu. Raf ise uygulanan gücü kaldıramadı ve kırıldı. Dansçı eline aldığı rafı yerine koyarak performansına devam etti. Görüntülerin devamında ise bir grubun vapurun orta kısmında dans ettikleri görüldü.