İBB'den bir garip doğaçlama dans daha! Bu sefer adres Kadıköy'deki Müze Gazhane
Son dakika haberine göre: CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da düzenlediği Doğaçlama Dans Festivali'nde anlamsız danslar devam ediyor. Kadıköy'deki Müze Gazhane'de yapılan dans performansında dansçıların hareketleri sosyal medyada olay oldu. Daha önce Cemal Reşit Rey Salonu ve Şehir Hatları vapurunda yapılan gösteriler tepki çekmişti.
Cemal Reşit Rey Salonu, Şehir Hatları vapuru ve şimdi de Müza Gazhane! CHP'li İBB'nin düzenlediği Doğaçlama Dans Festivali'nde anlamsız danslar devam ediyor.
İBB'nin düzenlediği Doğaçlama Dans Festivali gündemden düşmüyor. Ortaya koydukları figürlerle çok konuşulan dansçılar, şimdi de Kadıköy'deki Müze Gazhane'de performanslarını sergiledi.
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un ulaşım, trafik gibi sıkıntılarını çözmek bir yana İstanbullunun parasını adeta har vurup harman savuruyor.
Doğaçlama Dans Festivali adı altında düzenlenen etkinlikte Alman dansçı Ingo Reulecke'nin "Instant Composition" gösterisi tepki çekerken yeni bir görüntü daha ortaya çıktı.
VAPURUN RAFINI KIRDI
Şehir Hatları vapurunda dans eden bir dansçı figürlerini sergilemek için hareket yaptığı esnada yolcuların üstünde bulunan ve can yeleklerini taşıyan rafa tutundu. Raf ise uygulanan gücü kaldıramadı ve kırıldı. Dansçı eline aldığı rafı yerine koyarak performansına devam etti. Görüntülerin devamında ise bir grubun vapurun orta kısmında dans ettikleri görüldü.
Cumhuriyet Halk Partili Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul'un kaynaklarını sanat adı altında savurmaya devam ediyor.
İBB DANS İÇİN KESENİN AĞZINI AÇTI
İBB'nin gelirlerinin azaldığını söyleyerek şikayet eden ve halkın tek gündeminin yoksulluk olduğunu iddia eden CHP'li Ekrem İmamoğlu ulaşım ve suya zam üstüne zam yaparken 'dans' için kesenin ağzını açtı.
TEPKİ ÇEKEN ANLAMSIZ DANS
İBB Cemal Reşit Rey'de "Uluslararası Doğaçlama Dans Festivali" düzenledi. Festivalde Alman dansçı Ingo Reulecke'nin "Instant Composition" gösterisi sosyal medyada tepki çekti.
İBB'NİN KAYNAKLARI NEREYE AKIYOR
Doğaçlama dans gösterisi yapan Reulecke'nin hareketleri anlamsız bulundu ve vatandaşlar İBB'nin kaynaklarının savrulduğunu belirterek Ekrem İmamoğlu ile İBB'ye tepki gösterdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- YÖKATLAS tercih sayfası: YKS 2022 tercihler ne zaman başlayacak? YKS 2022 tercih sıralaması belli oldu mu? Diş hekimliği, hemşirelik, öğretmenlik...
- YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite sınav sonuç tarihi açıklandı mı, belli mi? Tercih listesi...
- YKS kaç yanlış 1 doğruyu götürüyor? YKS TYT, AYT, YDT 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? YKS net hesaplama...
- Babaya, abiye, dayıya, amcaya, dedeye, enişteye, kayınpedere Babalar Günü mesajları: Vefat etmiş babaya, abiye duygusal Babalar Günü mesajları ve sözleri...
- Bugün Babalar Günü mü? 19 Haziran Pazar Babalar Günü mü? Babalar Günü nasıl ortaya çıktı?
- YKS 2022 TYT, AYT soru cevapları: YKS TYT, AYT A-B-C-D PDF kitapçığı soru ve cevap anahtarı açıklandı mı? ÖSYM ile Türkçe, Matematik, Sosyal Bilimler...
- YKS AYT sınav yorumları 2022: AYT zor muydu, kolay mıydı? AYT bu yıl nasıldı 2022? Twitter yorumları...
- Babalar Günü mesajları 2022 | En güzel, duygusal, kısa ve öz resimli Babalar Günü kutlama mesajları burada
- TYT ile alan bölümler listesi: 2022 YKS TYT puanı ile hangi bölümlere gidilir? İşte TYT ile girilen bölümler
- El Hamra Sarayı nerede, hangi ülkede? 2022 YKS TYT sorusu olan El Hamra Sarayı'nın mimari özellikleri nelerdir?
- YKS 2. ve 3. oturum ne zaman? 2022 YKS AYT ve YDT sınavları saat kaçta başlayacak, bitecek? AYT ve YDT sınav süresi...
- %40.75 zam masada! 2022 Temmuz zammı ile emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? SSK, Bağ-Kur ve memur maaş zammı...