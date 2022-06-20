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Son dakika | MSB duyurdu! Pençe-Kilit operasyonunda 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

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Giriş Tarihi: 20.06.2022 Güncelleme Tarihi: 20.06.2022
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Son dakika | MSB duyurdu! Pençe-Kilit operasyonunda 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... MSB: Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek!

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