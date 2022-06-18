18 Haziran 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Tunceli'de teröristlere ağır darbe! PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Son dakika: Tunceli'de teröristlere ağır darbe! PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.06.2022
ABONE OL
Son dakika: Tunceli’de teröristlere ağır darbe! PKK’ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Son dakika haberine göre Tunceli'nin Hozat ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda teröristlere ait silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA