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Tunceli'de PKK'ya darbe! Teröristlerin mühimmat deposu olarak kullandığı sığınak imha edildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.06.2022
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Tunceli’de PKK’ya darbe! Teröristlerin mühimmat deposu olarak kullandığı sığınak imha edildi

Tunceli'de 'Eren Abluka-7 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu' kapsamında Pülümür ilçesi kırsalında teröristlerin mühimmat deposu olarak kullandığı sığınak imha edildi.

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