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Tunceli'de teröristlere ağır darbe! Sığınak ve mağaralar etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.05.2022
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Tunceli’de teröristlere ağır darbe! Sığınak ve mağaralar etkisiz hale getirildi

Tunceli'nin Hozat ilçesindeki Ali Boğazı bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda, teröristlerce kullanıldığı belirlenen depo ve sığınak imha edildi. İşte sığınak ve depodaki yapılan aramalarda ele geçirilenler...

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