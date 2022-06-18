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Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Bosna Hersekli mevkidaşıyla görüştü: Yeni bir ihtilafa izin veremeyiz

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Giriş Tarihi: 18.06.2022 Güncelleme Tarihi: 18.06.2022
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Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Bosna Hersekli mevkidaşıyla görüştü: Yeni bir ihtilafa izin veremeyiz

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bosna Hersekli mevkidaşı Bisera Turkoviç ile görüştü. Bakan Çavuşoğlu, "Bosna Hersek’te yeni bir ihtilafa izin veremeyiz." dedi.

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