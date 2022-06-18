Melih Gökçek sel gerçeğini A Haber’de açıkladı: Bu ihmal değil cinayet! Ölümlerin sebebi Mansur Yavaş’tır

"ERGAZİ ATIKSU VE YAĞMURSUYU KOLLEKTÖR HATLARI YENİLEME İŞİ DURDURULDU…"

"Yenimahalle ilçesi İvedik Elektrokent Kavşağı var ve kavşakta yol var. Bu bölgede de sanayi bölgeleri bulunuyor. Mansur Yavaş döneminde ASKİ Genel Müdürü olan Prof. Dr. Cumali Kınacı, 10 Temmuz 2019 tarihinde açıklamada bulundu.

Prof. Dr. Cumali Kınacı, "Sık sık taşkınların meydana geldiği Yenimahalle Ergazi Atıksu ve Yağmursuyu Kollektör Hatları yenileme işi başlıyor. Batıkent Elektrokent Kavşağı'ndan Atlantis City AVM'ye kadar 1500 metre yağmursuyu ve 2771 metre atık su hattı döşenecek. Çalışma 2 ayda bitecek' ifadelerini kullandı."

"ASKİ Genel Müdürü, paylaşımda bulunuyor ve Yenimahalle Ergazi Atıksu ve Yağmursuyu Kollektör Hatları'nı yapacağını söylüyor.

2019 yılının Temmuz ayında açıklamada bulunuyor, 'Çalışma 2 ayda bitecek' diyor ancak çalışma bitmiyor. Bu çalışma bitmedikten sonra ne oluyor? Geçen sene burayı sel bastı. Buranın alt yapısını ASKİ yapacak. ASKİ bunu yapmıyor. Mansur Yavaş tedbir almıyor, yüzde yüz suçlu.."