Melih Gökçek sel gerçeğini A Haber’de açıkladı: Ölümlerin sebebi Mansur Yavaş’tır.

Ankara’da şiddetli yağışların ardından Tatlar Deresi’nin bulunduğu alanda CHP Mamak İlçe Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlkay Yiğit’in de aralarında bulunduğu üç vatandaş hayatını kaybetmişti. A Haber ekranlarında yayınlanan Gündem Özel programına katılan Ankara Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Melih Gökçek yaşanan olaya yönelik ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı suçladı. Gökçek "Buradaki felaketin tek sebebi Mansur Yavaş’ın Tatlar Deresi’ni yol haline getirmesidir. Burası dere, derenin üstünü kapatıyor. ASKİ, Tatlar Deresi’nin üstünü kapatıyor. Bu ihmal değil cinayet. Burada ölümlerin tek müsebbibi ASKİ’dir, Mansur Yavaş’tır” ifadelerini kullandı.