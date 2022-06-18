18 Haziran 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Malatya'da ortalık karıştı! Sokak ortasında silahlı çatışma! 3 kişi öldü 5 kişi yaralandı

Malatya'da ortalık karıştı! Sokak ortasında silahlı çatışma! 3 kişi öldü 5 kişi yaralandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.06.2022 Güncelleme Tarihi: 18.06.2022
ABONE OL
Malatya’da ortalık karıştı! Sokak ortasında silahlı çatışma! 3 kişi öldü 5 kişi yaralandı

Malatya'da akşam saatlerinde bir cadde üzerinde çıkan silahlı çatışmada 3 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı. Bölgeye çok sayıda güvenlik ekibi sevk edilirken, çatışmanın borç meselesi nedeniyle çıktığı iddia edildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA