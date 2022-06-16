Başkan Erdoğan’dan şehit Uzman Çavuş Kadir Kemik’in ailesine taziye mesajı

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da yayımladığı taziye mesajında, kahraman şehide Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve Türk milletine başsağlığı ve sabır diledi.