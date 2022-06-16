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Başkan Erdoğan'dan şehit Uzman Çavuş Kadir Kemik'in ailesine taziye mesajı

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Giriş Tarihi: 16.06.2022 Güncelleme Tarihi: 16.06.2022
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Başkan Erdoğan’dan şehit Uzman Çavuş Kadir Kemik’in ailesine taziye mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şehit Uzman Çavuş Kadir Kemik'in ailesine başsağlığı diledi. Diğer yandan bekar olduğu öğrenilen Şehit Kemik için Pendik 15 Temmuz Şehitler Camii'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.

Alınan bilgiye göre Başkan Erdoğan, Pençe-Kilit Harekat Bölgesi'nde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Kadir Kemik'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

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PENÇE-KİLİT OPERASYONU BÖLGESİNDE BİR ASKER ŞEHİT OLDU

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde Piyade Uzman Çavuş Kadir Kemik'in şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, üs bölgesine bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu yaralanan Kemik'in, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da yayımladığı taziye mesajında, kahraman şehide Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve Türk milletine başsağlığı ve sabır diledi.

ŞEHİT PİYADE UZMAN ÇAVUŞ KEMİK'İN BABAEVİNE TÜRK BAYRAKLARI ASILDI

Pençe-Kilit Operasyonu'nda teröristlerin üs bölgesine açtığı taciz ateşi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Kadir Kemik'in Pendik'teki babaevine Türk bayrakları asıldı.

Şehit Kemik'in Kavakpınar Mahallesi Pazar Sokağı'ndaki babaevinin yanına taziye çadırı kuruldu. Sokağa Türk bayrakları asılırken taziye çadırında şehit için Kuran-ı Kerim okundu, dualar edildi.

ŞEHİT PİYADE UZMAN ÇAVUŞ KADİR KEMİK SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Pençe-Kilit Operasyonu'nda teröristlerin üs bölgesine açtığı taciz ateşi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Kadir Kemik son yolculuğuna uğurlandı.

Şehidin cenazesi, baba ocağından helallik alındıktan sonra Pendik'teki 15 Temmuz Şehitler Camisi'ne getirildi.

Burada düzenlenen törene, şehidin babası Bayram ve annesi Kübra Kemik'in yanı sıra Ticaret Bakanı Mehmet Muş, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, İl Jandarma Komitanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Pendik Kaymakamı Hülya Kaya ve Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin katıldı.

Şehidin naaşı kılınan namazın ardından Pendik Kavakpınar Koca Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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